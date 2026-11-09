Ende Oktober waren Tafeln des Erlebnisraumes Quarzkaul besprüht worden. Nach einer aufwendigen Reinigung stehen sie dort wieder. Doch der Vorfall wirft eine gesellschaftliche Debatte auf. So äußern sich Projektleiterin, Bürgermeister und Polizei.
Lesezeit 5 Minuten
Entrüstet postete Autor Andy Neumann aus dem Ahrtal vor Kurzem einen Beitrag auf dem Netzwerk Facebook und echauffierte sich über den Vandalismus am Erlebnisraum Quarzkaul. Aufgestellte Infotafeln waren mit schwarzer Farbe bis zur Unkenntlichkeit besprüht worden.