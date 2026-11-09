Vandalismus in Ahrweiler Tafeln an Quarzkaul: Projektleiterin zeigt sich traurig Lars Tenorth 09.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Infotafeln am Wanderparkplatz Quarzkaul in Ahrweiler wurden Ende Oktober besprüht. Inzwischen sind sie wieder gereinigt und neu aufgestellt. Martin Gausmann

Ende Oktober waren Tafeln des Erlebnisraumes Quarzkaul besprüht worden. Nach einer aufwendigen Reinigung stehen sie dort wieder. Doch der Vorfall wirft eine gesellschaftliche Debatte auf. So äußern sich Projektleiterin, Bürgermeister und Polizei.

Entrüstet postete Autor Andy Neumann aus dem Ahrtal vor Kurzem einen Beitrag auf dem Netzwerk Facebook und echauffierte sich über den Vandalismus am Erlebnisraum Quarzkaul. Aufgestellte Infotafeln waren mit schwarzer Farbe bis zur Unkenntlichkeit besprüht worden.







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