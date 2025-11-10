Tafelhelfer sehen mehr junge Leute unter den Kunden

Ohne das Angebot der Tafeln im Kreis Ahrweiler, wäre es um Menschen schlecht bestellt, die über deutlich weniger Geld verfügen als andere. Anlässlich des nahenden St.-Martinstages und dessen Bedeutung haben wir uns bei den Tafeln umgehört.
Lesezeit 4 Minuten
Teilen ist das große Thema rund um den Heiligen St. Martin, der mit einem Bettler seinen Mantel teilte. Ums Teilen und Verteilen von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs geht es jedoch das gesamte Jahr über bei den Tafeln des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr im Kreis Ahrweiler.