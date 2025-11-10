Bedürftigen im Ahrkreis helfen Tafelhelfer sehen mehr junge Leute unter den Kunden Judith Schumacher 10.11.2025, 05:00 Uhr

i Silke Martin, Gabi Otto und Monika Alfter helfen an den Verteiltheken. Judith Schumacher

Ohne das Angebot der Tafeln im Kreis Ahrweiler, wäre es um Menschen schlecht bestellt, die über deutlich weniger Geld verfügen als andere. Anlässlich des nahenden St.-Martinstages und dessen Bedeutung haben wir uns bei den Tafeln umgehört.

Teilen ist das große Thema rund um den Heiligen St. Martin, der mit einem Bettler seinen Mantel teilte. Ums Teilen und Verteilen von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs geht es jedoch das gesamte Jahr über bei den Tafeln des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr im Kreis Ahrweiler.







