Ein Jahr nach Kindesmissbrauch Täter von Oberdürenbach bleibt nach wie vor unbekannt Celina de Cuveland 28.06.2026, 18:00 Uhr

i Mit Hand- und Wurfzetteln informierte die Polizei Anfang die Oberdürenbacher Haushalte darüber, dass sie eine Zeugenbefragung vor hat und freiwillige DNA-Proben nimmt. Frank Bugge

Im Brohltal wurde ein siebenjähriges Kind vor rund einem Jahr Opfer eines sexuellen Missbrauchs. Der Täter ist mutmaßlich nach wie vor auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck – doch es gibt immer noch keine konkrete Spur.

Am 21. Juni 2025 wird ein siebenjähriges Mädchen in Oberdürenbach schwer sexuell missbraucht. Ein Jahr später tappt die Polizei nach wie vor im Dunkeln, wer der Täter ist. Mehrere DNA-Reihenuntersuchungen und Befragungen – zuletzt Ende Januar dieses Jahres – in und um Oberdürenbach haben bislang nicht zu dem gewünschten Ermittlungserfolg geführt.







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