Im Brohltal wurde ein siebenjähriges Kind vor rund einem Jahr Opfer eines sexuellen Missbrauchs. Der Täter ist mutmaßlich nach wie vor auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck – doch es gibt immer noch keine konkrete Spur.
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Am 21. Juni 2025 wird ein siebenjähriges Mädchen in Oberdürenbach schwer sexuell missbraucht. Ein Jahr später tappt die Polizei nach wie vor im Dunkeln, wer der Täter ist. Mehrere DNA-Reihenuntersuchungen und Befragungen – zuletzt Ende Januar dieses Jahres – in und um Oberdürenbach haben bislang nicht zu dem gewünschten Ermittlungserfolg geführt.