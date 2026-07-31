Am 8. Mai stahl ein Täter Bargeld aus der Volksbank in Sinzig. Es musste von einer Geiselnahme ausgegangen werden, der Medienrummel war groß. Noch immer ist der Angreifer nicht gefasst. Wie der Sinziger Bürgermeister Andreas Geron die Lage bewertet.
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Dass eine Bank in Deutschland überfallen wird, hat Seltenheitswert. Das Nachrichtenportal Finanzbusiness titelte im Mai „ Bankräuber in Deutschland: Ein aussterbender Beruf“. Ein Blick auf die Statistik zeigt, ganz falsch ist das nicht. Während es in Rheinland-Pfalz 2007 noch zu 42 Raubüberfällen auf Geldinstitute kam, sanken die Fallzahlen danach kontinuierlich und rapide – 2023 und 2024 wurde kein einziger Bankraub mehr im System verzeichnet. ...