Viele Fans aus den USA
Symphonic Metal Duo Niovel bringt neues Album heraus
Bringen jedes Jahr vor Weihnachten ein neues Symphonic-Metal-Album heraus: Simon Krajewski und Josefine Pertosa.
Bringen jedes Jahr vor Weihnachten ein neues Symphonic-Metal-Album heraus: Simon Krajewski und Josefine Pertosa.
Judith Schumacher

Das Duo „Niovel“ macht Metal-Musik und ist damit inzwischen sehr erfolgreich. Am 16. Dezember wollen die Musiker aus Bad Breisig und Linz ihr neues Album veröffentlichen. Das sind Einblicke in die Arbeit hinter der neuen CD.

Lesezeit 4 Minuten
Kraftvoll und emotional ist die Musik des Duos Niovel, das im Jahr 2021 mit seinem Schaffen begann. Seither sind Josefiene Pertosa aus Linz und Simon Krajewski aus Bad Breisig sehr produktiv und haben nun bereits ihre fünfte CD „Letters To The Other Side“ veröffentlicht.

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