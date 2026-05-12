Das Duo „Niovel“ macht Metal-Musik und ist damit inzwischen sehr erfolgreich. Am 16. Dezember wollen die Musiker aus Bad Breisig und Linz ihr neues Album veröffentlichen. Das sind Einblicke in die Arbeit hinter der neuen CD.
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Kraftvoll und emotional ist die Musik des Duos Niovel, das im Jahr 2021 mit seinem Schaffen begann. Seither sind Josefiene Pertosa aus Linz und Simon Krajewski aus Bad Breisig sehr produktiv und haben nun bereits ihre fünfte CD „Letters To The Other Side“ veröffentlicht.