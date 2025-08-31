Mit prominenter und überregionaler Beteiligung ist am Wochenende der neue Dorfplatz in Marienthal eingeweiht worden. Ein Akt mit Symbolwirkung.

Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker sowie Behördenverantwortliche kommen gerne nach Marienthal. Denn das von der Flutkatastrophe hart getroffene Örtchen an der Ahr und seine Dorfgemeinschaft stehen als Symbol dafür, wie die Zerstörung als Chance zum nachhaltigen und zukunftsfähigen Wieder- und Neuaufbau genutzt werden kann. Mit Eigeninitiative des Hochwasserhilfevereins, ehrenamtlicher und freiwilliger Unterstützung und staatlicher Förderung.

„Kühnheit und Zusammenhalt in der großen Not“ lobte Innenminister Michael Ebling beim Einweihungsfest für die neue Dorfmitte am Gemeinschaftshaus, die es so nie gegeben hat und die laut Ortsbürgermeister David Fuhrmann (Dernau) als „grüne Oase“ das neue Herz des Ortes ist: Mit großer Wiese, Spiel- und Ruhemöglichkeiten für alle Generationen, dem Augustinusbrunnen, einem Spielbach und einem Bücherschrank. Landrätin Cornelia Weigand mahnte in ihren Dankesworten, angesichts der Verletzlichkeit die Lehren aus der Flut zu ziehen. Verbandsbürgermeister Dominik Gieler (VG Altenahr) rechnete vor und dankte, dass über 200.000 Euro für den Platz über Spenden und Sponsoren finanziert werden konnten.

i Während der Einweihungsfeier probieren die Kinder bereits den Spielbach in der neuen Dorfmitte aus. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Kreisrat Erwin Taglieber (Donau-Ries-Kreis) berichtete von der großen Hilfe aus Nördlingen und Umgebung mit teilweise über 180 Fluthelfern. Solidarität und Freundschaft hätten auch zum Bau des gespendeten Gemeinschaftshauses geführt. Jetzt dokumentiere das Ortszentrum als „Donau-Ries-Platz“ die Freundschaft.

Landrat Rainer Guth (Donnersbergkreis) erinnerte an den „Ersterschließung“ des Ortes unmittelbar nach der Flut durch Donnersberger Feuerwehren und freute sich über die enorme Entwicklung.

i Die Ehrengäste bei der Einweihung der Dorfmitte in Marienthal. Pfarrer Friedemann Bach (von links), Pastor Jörg Meyrer, Innenminister Michael Ebling, Verbandsbürgermeister Dominik Gieler (Altenahr), Bürgermeister Kevin Zakostelny (Monsheim), "Dorfkümmerer" Rolf Schmitt, Landrätin Cornelia Weigand (Kreis Ahrweiler), Kreisrat Erwin Taglieber (Donau-Ries-Kreis) und Bürgermeister David Fuhrmann (Dernau). Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Ortsbürgermeister Kevin Zakostelny (Monsheim) bedankte sich dafür, dass ein „Monsheimer Weg“ die Unterstützung und Verbindung würdige. Stadtrat Hans-Jürgen Juchem (Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) sprach von einem neuen Kapitel in der Geschichte des Ortes. Die Entwicklung gebe die Hoffnung auf eine gute Zukunft.

Nach dem Segen von Pastor Jörg Meyrer für den von Michaela Eull (Rech) geschaffenen Gedenkstein mit den Namen der fünf Flut-Todesopfer und für den neuen Platz sowie dem Segenswunsch von Pfarrer Friedemann Bach beendete ein gemeinsames „Vaterunser“ den offiziellen Teil. „Dorfkümmerer „ Rolf Schmitt, vielfach gelobt, sprach von einem „Wiedersehensfest“ für Helfer und Betroffene, die Freunde geworden seien. Das Fest solle in jedem Jahr am Augustinustag in Erinnerung an die Nonnen im ehemaligen Kloster und heutigen Weingut gefeiert werden.

i Der Gedenkstein für die Todesopfer der Flutkatastrophe wird von Pastor Jörg Meyrer gesegnet. Pfarrer Friedemann Bach (links) spricht Segenwünsche. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Was zeichnet Marienthal sonst noch aus? Die Häuser und Haushalte im Ort werden vom ersten Nahwärmenetz im Ahrtal mit zentraler, ökologischer Pelletheizung beheizt, die die hochwassergefährlichen und C02 erzeugenden Ölheizungen erst haben. Außerdem ist Marienthal nach der Flut zu einem eigenständigen Dorf geworden. In einer Gebietsreform wurde der Jahrhunderte lang halb zu Dernau und halb zu Bad Neuenahr gehörende Ort auf Wunsch der Bürger als Einheit zu einem Ortsteil von Dernau.