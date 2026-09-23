Ein geplatzter Traum SV Altenahr wehrt sich gegen Kündigung von Pachtvertrag Thomas Kölsch 23.09.2026, 10:00 Uhr

i Auf dem alten Sportplatz, früher den Fußballern vorbehalten, wurde nach der Flut ein Soccerfeld und zwei Tennisplätze gebaut. Sie müssen dem Kunstrasen weichen. Frank Bugge

Nach Flut und aufwendigem Wiederaufbau droht dem SV Altenahr erneut der Verlust seiner Heimstätte. Der Verein wehrt sich gegen die Kündigung des Pachtvertrags, während die Gemeinde das Areal anders nutzen will.

Die vergangenen fünf Jahre gleichen für den Sportverein Altenahr einer Achterbahnfahrt – und zwar einer, die den Mitgliedern definitiv keine Jubelschreie entlockt. Erst die Flutkatastrophe im Juli 2021, die die drei Tennisplätze und das Klubhaus dem Erdboden gleichmachte, dann die mühsame Suche nach einer neuen Bleibe und jetzt, drei Jahre nach einer beträchtlichen Investition in das Areal des ehemaligen Sportplatzes Ahrbrück und nun die ...







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