In Ahrhütte in Nordrhein-Westfalen entsteht ein neuer Penny-Markt. Ab November soll man dort einkaufen können. Das ist auch für viele Gemeinden im nord-westlichen Kreis Ahrweiler relevant.

Im Ortsteil Ahrhütte der Gemeinde Blankenheim in Nordrhein-Westfalen soll ein neuer Nahversorger gebaut werden. Der Penny-Markt strahlt dann auch auf mehrere Gemeinden der Verbandsgemeinde Adenau aus, da etwa Dorsel, Müsch oder Aremberg in der Nähe liegen. Auch für diese Gemeindem im Kreis Ahrweiler verbessert sich mit dem neuen Markt also die Nahversorgung. Zum Spatenstich des Gebäudes haben sich nun kürzlich Kommunalpolitiker, unter ihnen Blankenheims Bürgermeisterin Jennifer Meuren, und Vertreter der beteiligten Baufirmen sowie des Architekturbüros in Ahrhütte eingefunden. Nach vierjähriger Planung soll nun die Bauphase starten, mit der Eröffnung des rund 800 Quadratmeter großen Discounters wird im November gerechnet. Die Penny-Märkte gehören zur Rewe-Group.

Lage am Kreisverkehr zur A1

Der Discounter befindet sich in unmittelbarer Nähe des Verkehrskreisels, der einen Abzweig zur A1 hat, und in den anderen Richtungen nach Gerolstein, Adenau-Nürburgring und Blankenheim führt. Die Straßenbezeichnung ist Ahrtal 44, Blankenheim-Ahrhütte. „Es freut mich sehr, dass am Ortsrand von Ahrhütte ein neuer Penny-Markt entsteht. Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Nahversorgung in unseren südlichen Ortsteilen. Hervorzuheben ist, dass der Markt energieeffizient und umweltfreundlich gestaltet wird, unter anderem mit einer Holzfassade und Photovoltaikmodulen auf dem Dach. Der Standort wurde sorgfältig ausgewählt und geplant, zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes. An dieser Stelle war beim Flutereignis 2021 keine Überflutung zu verzeichnen“, so die Einschätzung von Blankenheims Bürgermeisterin Jennifer Meuren.

Der neue Markt soll dann ab November montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein. Wegen seiner Lage könnte der Markt auch für Touristen und Besucher auf der Durchfahrt zum Nürburgring interessant sein, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Vorzüge für die Infrastruktur sehen vor allem auch die Ortsvorsteher der umliegenden Orte. Diese waren für Freilingen (Karl-Heinz Ramers), Lommersdorf (David Dreimüller), Ahrhütte (Albert Daniels) und Uedelhoven (Yvonne Kalbusch-Fürsatz) beim Spatenstich dabei. Bislang waren die Bewohner der Orte mit ihren Einkaufsgewohnheiten auf Hillesheim, Blankenheim und Adenau konzentriert.

Wer hinter dem Bauprojekt steckt

Die Einkaufsmöglichkeit wird durch eine Parkfläche für 51 Fahrzeuge unterstützt. Es gibt die Möglichkeit bis zu vier E-Fahrzeuge gleichzeitig an einer Schnellladesäule mit Strom zu versorgen. Die Architekten für den Markt sind Heinrich und Steinhardt aus Bendorf-Sayn. Investor und Generalunternehmer ist die Poll-Gruppe aus Dümpelfeld und Köln. Inhaber Jarno Poll sagt: „Ich bin stolz, dass unser erst gut zehn Jahre bestehendes Unternehmen einen wertvollen Beitrag für die Standortstärkung leistet. Dies ist möglich dank der Fachkunde aller Mitarbeiter und ihrer hohen Motivation. Wir expandieren weiter.“