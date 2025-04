Regelmäßig sonntags in die Kirche? Das praktizieren in Deutschland nur wenige Gläubige, auch wenn die Gotteshäuser an hohen kirchlichen Feiertagen gefüllt sind. Den koreanischen evangelischen Gemeinden ist dieses Gemeinschaftserlebnis heilig. So hat es Sung Kwon Kim von klein auf erfahren, und er möchte gern weitersagen, was der Gottesdienst den Menschen geben kann. Der 32-jährige neue Pfarrer im Probedienst ist seit 1. Februar in der evangelischen Gemeinde in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz.

i Es wird noch dauern, bis der sakrale Raum der Martin-Luther-Kirche wieder zur Verfügung steht. Trotzdem, so hat Sung Kwon Kim beobachtet, wird er von vielen Menschen zur Einkehr genutzt. Beate Au

Kim hat in Essen gelebt und in Bochum Theologie studiert. Er ist in Deutschland aufgewachsen, spricht die Sprache akzentfrei. Als Fünfjähriger kam er nach Essen. Sein Vater – ebenfalls Theologe – hatte damals die Chance ergriffen, eine Pfarrstelle in der koreanisch-evangelischen Gemeinde im Ruhrgebiet anzutreten. Seine Verwandten in Südkorea sieht er nur alle zehn Jahre. „Das ist immer schön und herzlich, aber auch traurig, weil beispielsweise Großeltern nicht mitbekommen, wie die Enkelkinder aufwachsen und Teenager werden“, so Kim. Es sei eine große Distanz zwischen diesen Welten.

Der Wert des Gottesdienstes

Seine neue Welt ist nun das Ahrtal. „Schon nach den ersten zwei Monaten sind wir sehr angetan von Bad Neuenahr-Ahrweiler“, schwärmt Kim, der mit seiner Frau Jana einen fünf Monate alten Sohn hat und bis zum 1. Februar in Elternzeit war. Was er in seine neue Heimat mitbringt, sind nicht nur die Neugier auf die Menschen hier, sondern auch seine Erfahrungen, den Glauben in der Tradition südkoreanischer Protestanten zu erleben. Die Bedeutung des Gottesdienstes am Sonntag, wo man sich trifft und anschließend zusammen isst, sei hier sehr wichtig. „Der Gottesdienst als verlässliche Bindung“ – das sollte aus seiner persönlichen Sicht nicht verloren gehen. Denn der Gottesdienst sei „das Angebot“, das die Kirche auf spiritueller Ebene machen könne.

i Als Fortbewegungsmittel nutzt Sung Kwon Kim gern das Fahrrad. Beate Au

Noch steht die Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr für Gottesdienste nicht zur Verfügung. Man nutzt die kleinere Friedenskirche in Ahrweiler. Doch schon jetzt beobachtet Kim, wie Menschen sich zu diesem Andachtsraum in der geöffneten Martin-Luther-Kirche hingezogen fühlen, ihn betreten und Kerzen anzünden. Das Bedürfnis nach Einkehr sei also präsent. Es abzuholen für einen Gottesdienst, sieht Kim als Aufgabe für einen Theologen. Er weiß aber auch, dass es nicht so einfach ist. „Kommt in die Kirche!“ – mit diesem Aufruf sei es nicht getan. „Wir müssen den Menschen entgegenkommen, auf der Suche nach neuen Formaten bleiben“, so Kim.

Doch der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt bei seiner ersten Pfarrstelle im Probedienst auf der Ökumene und der Jugendarbeit. Es passe gut zu seiner Biografie, sagt er. Er habe bereits in Schulen gearbeitet und während seines Theologiestudiums Konfirmationsjahrgänge begleitet. „Jugendliche wünschen sich, über ihren Glauben und Gott zu sprechen“, so Kim. „Sie suchen Orientierung und Praxis im Glauben, fragen: Was macht die Beziehung mit Gott aus?“ Der junge Theologe sieht aber auch, dass Jugendliche nicht unbedingt gottesdienstaffin sind. Während seiner Zeit in der Gemeinde Bochum habe es deshalb beispielsweise keine Pflichtbesuche für Konfirmanden gegeben. Man habe stattdessen mit den Jugendlichen einmal im Monat einen besonderen Gottesdienst besucht.

„Diaspora bedeutet nicht, sich fremd zu fühlen.“

Sung Kwon Kim

Das Thema Ökumene ist für Kim ebenso spannend. Im Ahrtal seien die evangelischen Christen zwar in der Minderheit, aber doch mittendrin im gesellschaftlichen Leben. Das hat er bereits gespürt im Austausch mit den katholischen Pfarrgemeinden. „Diaspora bedeutet nicht, sich fremd zu fühlen“, so Kim. An Karfreitag wird es beispielsweise einen gemeinsamen Gottesdienst geben, der anders ist. „Wir werden ihn im verlassenen Kloster Calvarienberg halten“, so Kim, der das Format spannend findet. „Wir wollen hier dem Moment der Verlassenheit nachspüren.“

„Ich kam hier an und dachte, ich muss als Seelsorger mit jedem über die Flut sprechen.“

Sung Kwon Kim

Dass er es im Ahrtal mit Menschen zu tun haben würde, die eine Flutkatastrophe hinter sich haben, darauf habe er sich eingestellt. „Ich kam hier an und dachte, ich muss als Seelsorger mit jedem über die Flut sprechen“, so Kim. Wenn man länger als 20 Minuten mit den Menschen hier spreche, komme auch irgendwann das Wort Flut vor. Einige wollen noch lange davon erzählen, aber viele wollten jetzt auch weitergehen, die Erlebnisse hinter sich lassen. „Diese Menschen haben ihren Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe lernen müssen, loszulassen und mit einer offenen Haltung auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zu reagieren.“ Einen Vorteil als Gesprächspartner sieht er darin, von außen ins Tal gekommen zu sein.

„Ich bin wie ein trockener Schwamm, der viel aufnehmen kann.“ Der Glaube könne bei der Bewältigung eine Hilfe sein, aber nicht im Sinne von Lösungen oder Antworten, sondern als Kanal und Adresse für das Einbringen von Klage und unbeantworteten Fragen. Er selbst sei sehr schockiert gewesen über das Ausmaß, das die Flutkatastrophe hatte. „Als ich für die Stelle angefragt wurde, habe ich mich schon im ersten Moment gefragt: Ist man hier sicher? Aber das Vertrauen hat gewonnen.“