Südliche Poststraße in Bad Neuenahr wird ansehnlich

Endlich wird die Fußgängerzone von Bad Neuenahr wieder schmuck: In der südlichen Poststraße sind jetzt die erst 14 von insgesamt 34 Bäumen im Straßenverlauf gepflanzt worden. 2026 folgen noch einige weitere Projekte.
Lesezeit 2 Minuten
Ein großer Schritt zur Neugestaltung der Fußgängerzone von Bad Neuenahr ist getan. Die für das Leben in der Innenstadt der Kurstadt so wichtige Poststraße ist mit dem Setzen von 14 Bäumen in ihrem südlichen Bereich fast fertig. Nachdem es mit der Pflasterung reichlich gedauert hat, sind nun noch rechtzeitig zur Pflanzzeit an den vorbereiteten Stellen die mehrjährigen Hainbuchen gesetzt worden.