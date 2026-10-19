Radspuren an Gimmiger Böschung Suche nach Verursacher der Schäden am Regenbecken läuft Thomas Weber 19.10.2026, 10:00 Uhr

i Dieses Regenrückhaltebecken in Gimmigen wurde beschädigt. Jörg Beier/Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Stadtverwaltung / Jörg Beier

An der Böschung eines Regenrückhaltebeckens in Gimmigen haben Unbekannte mit Rädern Schäden verursacht. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern. Inzwischen sind die schadhaften Stellen beseitigt.

Wer hat die Schäden am Rückhaltebecken in Gimmigen verursacht? Das sei noch nicht geklärt, sagt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir stehen im engen Kontakt mit den Verantwortlichen der Behörden und führen auch vor Ort unsere Ermittlungen weiterhin durch“, so ein Sprecher der Polizei.







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