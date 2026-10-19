Radspuren an Gimmiger Böschung
Suche nach Verursacher der Schäden am Regenbecken läuft
Dieses Regenrückhaltebecken in Gimmigen wurde beschädigt.
Dieses Regenrückhaltebecken in Gimmigen wurde beschädigt.
Jörg Beier/Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Stadtverwaltung / Jörg Beier

An der Böschung eines Regenrückhaltebeckens in Gimmigen haben Unbekannte mit Rädern Schäden verursacht. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern. Inzwischen sind die schadhaften Stellen beseitigt.

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Wer hat die Schäden am Rückhaltebecken in Gimmigen verursacht? Das sei noch nicht geklärt, sagt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir stehen im engen Kontakt mit den Verantwortlichen der Behörden und führen auch vor Ort unsere Ermittlungen weiterhin durch“, so ein Sprecher der Polizei.
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