Im Juni hat sich ein bislang Unbekannter nahe des Reitstalls in Oberdürenbach an einem siebenjährigen Mädchen vergangen. Der Vorfall hat das ganze Dorf in Aufruhr gebracht. Und seither ermitteln Strafverfolgungsbehörden nach dem mutmaßlichen Täter.

Etwa 150 Haushalte haben die Dreier-Teams der Polizei Anfang August bei ihrer besonderen Ermittlungsaktion in Oberdürenbach aufgesucht. „Der größte Teil der Haushalte konnte angetroffen werden. Personen, die nicht angetroffen wurden, haben sich zum größten Teil selbstständig gemeldet“, berichtet Polizeisprecher Jürgen Fachinger vom Polizeipräsidium Koblenz auf RZ-Anfrage zu einer ersten Bilanz des ungewöhnlichen Einsatzes im 650 Einwohner zählenden Oberdürenbach.

Nach einem schweren Sexualdelikt an einem siebenjährigen Mädchen am Fronleichnamswochenende machte die Polizei zwei Tage lang Hausbesuche im Ort. Sie wollte anhand von Gesprächen mit den Bürgern und gezielt formulierte Fragebogen weitere Hinweise auf den Tathergang und den unbekannten Täter bekommen. Von dem gibt es zwar eine Personenbeschreibung und DNA-Abdrücke, aber es fehlt jede weitere Spur.

Deshalb setzte die Ermittlungsgruppe auf Speichelproben von Oberdürenbacher Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren, um einen Täter aus dem Ort auszuschließen und gleichzeitig vielleicht über „genetische Verwandtschaftsverhältnisse“ einen Hinweis zu finden, falls der Flüchtige doch irgendeinen Bezug zum Ort seiner Tat hat. Fachinger sagte dazu: „Es wurden etwa 230 DNA Proben auf freiwilliger Basis entnommen.“

Wie er weiter berichtet, dauern die Auswertung der Fragebögen und der DNA-Proben noch an. Auf die Frage nach neuen Ermittlungsansätzen nach den Hausbesuchen wollte der Polizeisprecher mit Hinweis auf „ermittlungstaktische Gründe“ keine Angaben machen.