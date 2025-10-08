Suche nach Betreiber für neues Hotel in Remagen läuft

In Remagen ist ein riesiges neues Hotelprojekt geplant. Dafür sucht der Investor noch nach einem Betreiber. Denn der Betrieb des Megaprojektes in der Stadt am Rhein muss sich lohnen und es bedarf einer detaillierten Marktanalyse.

Für die Planungen eines Hotels mit integriertem Friedensmuseum an den Türmen der geschichtsträchtigen Ludendorff-Brücke samt Außengastronomie und Wohnbebauung geht es in die nächste Runde. Kürzlich hat

der Stadtrat Remagen für die Beauftragung der Verwaltung zur Durchführung der Beteiligungsverfahren grünes Licht gegeben.