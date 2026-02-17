Karneval im Kreis Ahrweiler
Strohbär zieht zum Karnevalsausklang durch Pomster
Pomster: Strohbär und Mitglieder der Dorfgemeinschaft.
Werner Dreschers

Am Veilchendienstag ist traditionell der Strohbär durch Pomster gezogen. Der Brauch symbolisiert den Auszug des Winters und den Beginn des Frühjahrs.

Am Veilchendienstag wurde der Strohbär durch Pomster geführt. Der Brauch stammt möglicherweise aus der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Rund ein Dutzend Männer begleiten den Strohbären von Haus zu Haus, es gibt jeweils einen kleinen Umtrunk. Nur Männer betreiben den Brauch: Man argumentiert, dass die Frauen sich ja schon an Weiberdonnerstag gut amüsieren durften.

