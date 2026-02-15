Karneval im Kreis Ahrweiler Strohbär hatte in Kripp Mühe, den Winter zu vertreiben Judith Schumacher 15.02.2026, 15:00 Uhr

i Kripp: Der Strohbär, der durch die Straßen getrieben wird, steht schon lange in Kripp als Symbol für die Verscheuchung des Winters. Judith Schumacher

Im Remagener Stadtteil Kripp findet am Nelkensamstag traditionell das Strohbärtreiben statt. Es ist Teil des närrischen Karnevalszuges, der sich durch den Ort zieht. Dabei gab es auch dieses Jahr wieder viel zu sehen.

Der Samstag vor Rosenmontag steht an der hiesigen Rheinschiene ganz im Zeichen des Strohbärtreibens in Kripp. Die in Stroh gewickelte Figur steht für die Austreibung des Winters und gilt, als Tradition im Treidelort seit Wiedereinführung zur Belustigung der Dorfjugend durch den Kripper Junggesellenverein im Jahr 1949, seither ohne Pause als fester Bestandteil des Straßenkarnevals.







