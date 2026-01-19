Parkvergehen in Bad Neuenahr Streit um Knöllchen: Kreisverwaltung übernimmt Johannes Kirsch 19.01.2026, 11:00 Uhr

i Anfang Oktober erhielt Mirko Walden in der Wolfgang-Müller-Straße in Bad Neuenahr einen Strafzettel wegen Überschreitens der erlaubten Parkdauer. Walden bezahlte das Bußgeld zwar umgehend, fühlt sich aber ungerecht behandelt. Martin Gausmann

Der Ritt durch den Behördendschungel dauert länger als gedacht – und hält nun noch eine unliebsame Wendung bereit. Mirko Walden aber zeigt sich hartnäckig. Der Bad Breisiger kämpft für sein Recht. Wie ein Disput wegen zu langem Parken weitergeht.

„Die Stadtverwaltung will die Sache offenbar klein halten und den Fall schnell loswerden“, mutmaßt Mirko Walden. Er argumentiert sehr sachlich, hält aber mit Kritik an der Verwaltung in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht hinterm Berg. Nachdem er im Oktober mit seinem Auto nur geringfügig zu lange auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wolfgang-Müller-Straße gestanden hatte, erhielt er prompt ein 20 Euro teures Knöllchen.







