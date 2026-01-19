Die DB InfraGO modernisiert die Strecke zwischen Hürth-Kalscheuren und Sinzig. Und das hat Folgen für Bahnreisende.

Bahnreisende müssen sich in der Zeit zwischen Freitag, 23. Januar, 21 Uhr, und Freitag, 30. Januar, 21 Uhr , auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten im Zuge der Modernisierung der Strecke zwischen Hürth-Kalscheuren und Sinzig. Mehrere Vorhaben sollen umgesetzt werden.

Auch in Sinzig wird gewerkelt

In Sinzig ist geplant, noch ausstehende Arbeiten an den Bahnsteigen im Bereich der neuen Personenunterführung fertigzustellen, im Bereich Bonn-Mehlem sollen vier Weichen erneuert werden. Für das neue, moderne Stellwerk Bonn-Bad Godesberg stehen darüber hinaus unter anderem Kabeltiefbauarbeiten an. Dafür sind zum Beispiel Kampfmittel- sowie Baugrundsondierungen vorgesehen sowie der Bau von rund 1000 Metern Kabelkanäle. Hinzu kommen Instandsetzungsarbeiten auf der Strecke, etwa der Tausch von Schienen, Weichenteilen, Schotter, Fahrdraht sowie Kabelarbeiten. Zusätzlich werden Vegetationsarbeiten zwischen Bonn-Mehlem und Oberwinter umgesetzt. Darüber informiert die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.

Halt Remagen entfällt im Fernverkehr

Für den Nahverkehr werden in dieser Zeit Schienenersatzbusse eingesetzt. Von Freitag, 23. Januar, 21 Uhr, bis Montag, 26. Januar, 4 Uhr, fahren Schnellbusse (SEV RE 5X) zwischen Köln Hbf und Remagen nur mit Zwischenhalten in Bonn Hbf, Rolandseck und Oberwinter Yachthafen. Zusätzlich fahren Busse im Ersatzverkehr (SEV RB 26) mit allen Zwischenhalten (mit Ausnahme von Köln-West). Nachts zwischen 22 Uhr und 5 Uhr verkehrt der Ersatzverkehr über Remagen hinaus bis Koblenz Hbf.

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Köln und Koblenz im angegebenen Zeitraum umgeleitet, die Halte Bonn Hbf, Remagen und Andernach entfallen. Teilweise halten die Züge ersatzweise in Bonn-Beuel. Die Fahrzeiten verlängern sich um bis zu 20 Minuten.

Die Fahrplananpassungen werden in den Auskunftsmedien hinterlegt sowie über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Zudem sind sie unter bahn.de/service/fahrplaene sowie unter zuginfo.nrw abrufbar. Weitere Infos unter https://www.zuginfo.nrw/?msg=126129﻿