Die Arbeiten zur Elektrifizierung der Strecke der Ahrtalbahn gehen voran, wie hier auf Höhe der Haltestelle „Ahrweiler Markt“. Im Rahmen der Elektrifizierung werden laut Deutscher Bahn im gesamten Streckenbereich 880 Mastfundamente und 55 Kilometer Oberleitung installiert. Im Verlauf der Strecke werden 84 neue Signale installiert sowie 19 Bahnübergänge technisch erneuert und an das neue elektronische Stellwerk in Ahrweiler angeschlossen, das bereits seit September 2023 in Betrieb ist und die vier mechanischen Stellwerke aus den 1950er-Jahren ersetzt.

Ende dieses Jahres soll der Wiederaufbau der Strecke fertig sein. Sie soll dann – pünktlich zum Fahrplanwechsel im September – wieder zwischen Ahrbrück und Remagen zweigleisig und vollständig elektrifiziert an den Start gehen. „Wir sind im Zeitplan“, hatte Christian Sauer, Gesamtprojektleiter Wiederaufbau Ahrtalbahn, bei einem Pressetermin Mitte Juli betont.