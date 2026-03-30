Familien-Ostern im Ahrkreis
Straußenfarm und Brohltalbahn locken nach draußen
Die Straußenfarm oberhalb von Remagen ist ein beliebter Ausflugsort zu Ostern.
Die Straußenfarm oberhalb von Remagen ist ein beliebter Ausflugsort zu Ostern.
Uli Deck. picture alliance / dpa

Welche Ausflüge können Familien mit Kindern im Kreis rund um Ostern unternehmen? Wir haben eine Auswahl an Freizeittipps zusammengestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Ostern steht vor der Tür und für alle Familien, die nicht in die Ferien fahren, hat auch der Kreis Ahrweiler gerade an den Ostertagen einiges zu bieten. Dabei reichen die Angebote von traditionellen Osteraktionen bis hin zu eher ungewöhnlichen Ausflügen.

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