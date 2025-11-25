Vortrag im Hotel zum Weinberg
Strategische Rolle Grönlands ist Thema in Bad Neuenahr
Ein Krimi mit offenem Ausgang ist das, was zwischen den USA und Grönland läuft. Grund genug für die Gesellschaft für Sicherheitspolitik, sich damit zu beschäftigen. GSP-Sektionschef Josef Schmidhofer (links) und Referent Ingmar Niemann beim Vortragsabend.
Jochen Tarrach

Grönland mit seinen Rohstoffen und der militärisch wichtigen Lage wird weltpolitisch immer interessanter – vor allem für die USA. Das war Thema eines Diskussionsabends, zu dem die Gesellschaft für Sicherheitspolitik eingeladen hatte.

Lesezeit 3 Minuten
Die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) hat sich bei ihrem jüngsten Vortragsabend in der Kreisstadt mit der weltpolitischen Rolle Grönlands auseinandergesetzt. Fachkundiger Referent zum Thema war der Politikwissenschaftler sowie Politik- und Unternehmensberater Ingmar Niemann aus München, der unter anderem auch an der Technischen Universität München sowie an der Hochschule Kempten als Dozent tätig ist. ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis Ahrweiler

Top-News aus der Region