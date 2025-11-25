Vortrag im Hotel zum Weinberg Strategische Rolle Grönlands ist Thema in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 25.11.2025, 17:00 Uhr

i Ein Krimi mit offenem Ausgang ist das, was zwischen den USA und Grönland läuft. Grund genug für die Gesellschaft für Sicherheitspolitik, sich damit zu beschäftigen. GSP-Sektionschef Josef Schmidhofer (links) und Referent Ingmar Niemann beim Vortragsabend. Jochen Tarrach

Grönland mit seinen Rohstoffen und der militärisch wichtigen Lage wird weltpolitisch immer interessanter – vor allem für die USA. Das war Thema eines Diskussionsabends, zu dem die Gesellschaft für Sicherheitspolitik eingeladen hatte.

Die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) hat sich bei ihrem jüngsten Vortragsabend in der Kreisstadt mit der weltpolitischen Rolle Grönlands auseinandergesetzt. Fachkundiger Referent zum Thema war der Politikwissenschaftler sowie Politik- und Unternehmensberater Ingmar Niemann aus München, der unter anderem auch an der Technischen Universität München sowie an der Hochschule Kempten als Dozent tätig ist. ...







Artikel teilen

Artikel teilen