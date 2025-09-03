Eltern, Anwohner und die Arbeitsgruppe Sicherer Schulweg in Sinzig haben sich für hilfreiche Markierungen auf der Beethovenstraße starkgemacht. Diesem Wunsch wurde jetzt entsprochen.

Eine neue Fußgängerquerung sorgt jetzt für mehr Sicherheit auf dem Schulweg ins Sinziger Schulzentrum. Zum Ende der Sommerferien wurde die von Eltern, Anwohnern und der Arbeitsgemeinschaft Sicherer Schulweg geforderte Markierung auf dem rege genutzten Schulweg in der Beethovenstraße/Alfred-Ott-Straße aufgebracht.

Markierung zu Jahresbeginn beantragt

Der Sinziger Ortsbeirat hatte diese zur Verkehrsschau am Jahresbeginn für mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg beantragt und erhielt die Zustimmung der beteiligten Behörden. Die stark auffälligen Markierungen wurden beidseitig der Kreuzung in der Beethovenstraße aufgebracht. Auch die dort kreuzende Alfred-Ott-Straße wurde mit sogenannten Haifischzähnen markiert.

i Einen neuralgischen Punkt auf dem Sinziger Schulweg entschärfen sollen die Haifischzahn-Markierungen an der Beethovenstraße. Judith Schumacher

„Ein unübersehbares Signal an die Autofahrer für weniger Tempo und mehr Vorsicht“, attestiert Ortsvorsteher Reiner Friedsam. Die Autofahrer näherten sich mit erkennbar mehr Aufmerksamkeit und reduzierter Geschwindigkeit der Kreuzung. Die Wirkung wurde durch die Anwohner bereits sehr positiv bewertet.