Die Ansichten der Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 13 gehen durchaus auseinander, wenn sie nach den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen im Rheinland-Pfalz gefragt werden.
Lesezeit 4 Minuten
Natürlich sind die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge auch am Rhein ein wesentliches Thema, dem sich der Wahlkampf der Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 13 (Remagen, Sinzig, VG und Stadt Bad Breisig sowie VG Brohltal) widmet. Wir haben die Direktkandidaten dort gefragt, wer ihrer Ansicht nach den Straßenausbau bezahlen soll.