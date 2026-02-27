Kandidatencheck zur Wahl
Straßenausbaubeiträge – Abschaffen oder behalten?
Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge belasten Grundstückseigentümer, wenn Straßenarbeiten anstehen. Wir haben die Direktkandidaten im Wahlkreis 13 gefragt, wer ihrer Ansicht nach den Straßenausbau bezahlen soll.
Arno Burgi. picture alliance/dpa

Die Ansichten der Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 13 gehen durchaus auseinander, wenn sie nach den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen im Rheinland-Pfalz gefragt werden.

Lesezeit 4 Minuten
Natürlich sind die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge auch am Rhein ein wesentliches Thema, dem sich der Wahlkampf der Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 13 (Remagen, Sinzig, VG und Stadt Bad Breisig sowie VG Brohltal) widmet. Wir haben die Direktkandidaten dort gefragt, wer ihrer Ansicht nach den Straßenausbau bezahlen soll.

