Stimmungsvolles Treiben in Oberbreisig 

Es ist einfach der Treffpunkt schlechthin für alle Oberbreisiger in der Vorweihnachtszeit: der Nikolausmarkt. Jetzt lockten erneut adventliche Stimmung und Gemütlichkeit.
Lesezeit 1 Minute
Am ersten Adventswochenende findet in den Gassen um die St.-Viktor-Kirche traditionell der Oberbreisiger Nikolausmarkt statt. Dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Oberbreisig (VVVO) rund um Dieter Reuter gelingt es alle Jahre wieder, nicht nur adventliche Stimmung auf die Straße, sondern auch adventliche Gemütlichkeit in die angrenzende Sängerhalle zu zaubern.