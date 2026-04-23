Vernetzen für die Ausbildung
Stiftungen richten Talentcampus im Sinziger „HoT“ ein
Hier können Jugendliche in der zweiten Etage des HoT netzwerken.
Hier können Jugendliche in der zweiten Etage des HoT netzwerken.
Judith Schumacher

Das Haus der offenen Tür, kurz HoT, in Sinzig wird bereits in vielerlei Hinsicht auch für junge Menschen genutzt. Nun ist auch das weite Feld „Ausbildung und Beruf“ auf Stiftungsinitiative hinzugekommen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Entscheidung, welchen Berufsweg ein Jugendlicher nach der Schule wählt, ist eine der wichtigsten in seinem Leben. Doch wie kann man sich im Dschungel des großen Angebots zurechtfinden? Dafür hatte die Barbarossa-Realschule plus in Sinzig bereits als eine der ersten Schulen in Rheinland-Pfalz ab der Klassenstufe 8 das Fach „Berufsorientierung“ eingeführt.

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