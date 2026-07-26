Feier in Schalkenbach
Stiftung Ahrtal blickt bei Sommerfest auf ihr Schaffen
Nick Falkner, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung Ahrtal, und Madeleine Gräf, Koordinator des Freundeskreises, freuen si
Nick Falkner, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung Ahrtal, und Madeleine Gräf, Koordinator des Freundeskreises, freuen sich über zahlreiche Gäste auf dem Sommerfest an der Florianshütte in Schalkenbach.
Martin Ingenhoven

Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe steht das Ahrtal nicht still: Freiwillige, Projekte und neue Freundschaften schaffen Hoffnung und Perspektiven. Beim Sommerfest der Stiftung Ahrtal wurde dieser Zusammenhalt sichtbar.

Lesezeit 1 Minute
Auch fünf Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal ist noch längst nicht wieder alles gut. Vieles wird es vielleicht auch nie wieder werden. Doch die Hilfsbereitschaft der Menschen ist auch nach fünf Jahren nicht versiegt. Zahlreiche Helfer sind zu Freunden geworden, zu Menschen, denen das Ahrtal und dessen Bewohner am Herzen liegen.
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