Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe steht das Ahrtal nicht still: Freiwillige, Projekte und neue Freundschaften schaffen Hoffnung und Perspektiven. Beim Sommerfest der Stiftung Ahrtal wurde dieser Zusammenhalt sichtbar.
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Auch fünf Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal ist noch längst nicht wieder alles gut. Vieles wird es vielleicht auch nie wieder werden. Doch die Hilfsbereitschaft der Menschen ist auch nach fünf Jahren nicht versiegt. Zahlreiche Helfer sind zu Freunden geworden, zu Menschen, denen das Ahrtal und dessen Bewohner am Herzen liegen.