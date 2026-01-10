Stiefel aus dem Ahrtal stehen im Haus der Geschichte

Die Ahrflut im Juli 2021 war eine Katastrophe, die sich nur schwer beschreiben lässt. Im Haus der Geschichte in Bonn hat sie ihren Platz gefunden mit Objekten, die auch ohne Worte viel erzählen – zum Beispiel über einen dramatischen Feuerwehreinsatz.
Sie haben den Löschgruppenführer von Kreuzberg durch die Flut getragen. Er hatte sie an, als er und seine Kameraden unter Lebensgefahr Menschen retteten. Eigentlich wollte der Feuerwehrmann Rudi P. Schneider aus Kreuzberg nur wissen, wie er seine Stiefel mit der Schlammpatina im Gedenken an diese Nacht konservieren kann.