Mut, Würde und Stärke: Mit großen Worten beschrieben die Politiker aus Kreis, Land und Bund bei der Eröffnung von „We AHR strong“ in Altenahr zum Jahrestag der Flutkatastrophe die Menschen im Ahrtal. Darunter: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
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Gesichter und Geschichten, die Wunden und Narben, aber auch Schönheit und Hoffnung erkennen lassen: So beschreibt Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) das Wesen von „Fünf Jahre, ein neuer Blick. We AHR strong“ im Außenbereich des Bahnhofs in Altenahr.