„We AHR strong“ eröffnet
Steinmeier und Schnieder erinnern an den Mut an der Ahr
Gemeimsam eröffneten sie die Ausstellung "We AHR strong" (von rechts) zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe in Altenahr: Lan
Gemeimsam eröffneten sie die Ausstellung "We AHR strong" (von rechts) zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe in Altenahr: Landeschef Gordon Schnieder (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Landrätin Cornelia Weigand (parteilos).
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mut, Würde und Stärke: Mit großen Worten beschrieben die Politiker aus Kreis, Land und Bund bei der Eröffnung von „We AHR strong“ in Altenahr zum Jahrestag der Flutkatastrophe die Menschen im Ahrtal. Darunter: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Lesezeit 3 Minuten
Gesichter und Geschichten, die Wunden und Narben, aber auch Schönheit und Hoffnung erkennen lassen: So beschreibt Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) das Wesen von „Fünf Jahre, ein neuer Blick. We AHR strong“ im Außenbereich des Bahnhofs in Altenahr.
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