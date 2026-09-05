Landrätin blickt auf Tourismus Steigende Gästezahlen zeigen Attraktivität des Ahrtals Maja Wagener 05.09.2026, 18:00 Uhr

i Einen Einblick in die Entwicklung des Tourismus gab Landrätin Cornelia Weigand beim Jahresempfang der Wirtschaft im Kreis Ahrweiler. Martin Gausmann

Den Jahresempfang der Wirtschaft auf Burg Heppingen nutzte Kreischefin Cornelia Weigand, um einen kurzen Blick auf den Tourismus zu werfen. „Ermutigend“ nannte sie die steigenden Zahlen. Beim Camping zeichnete sie eine weniger gute Prognose.

Ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor des Kreises Ahrweiler ist der Tourismus. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 hatte nach der Pandemie hier für einen weiteren massiven Einschnitt gesorgt. Wie ist die Lage heute, fünf Jahre später? Es sei viel geschafft, erklärte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) beim Jahresempfang der Wirtschaft im Kreis Ahrweiler auf Burg Heppingen dazu: „Zugleich liegen noch Aufgaben vor uns.







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