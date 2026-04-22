Tierheim Remagen überlastet
Steigende Arztkosten: Wenn das Haustier zu teuer wird
Im Jahr 2022 wurde die Gebührenordnung für Tierärzte angepasst, wodurch die Kosten enorm stiegen. Regelmäßige Tierarztbesuche we
Im Jahr 2022 wurde die Gebührenordnung für Tierärzte angepasst, wodurch die Kosten enorm stiegen. Regelmäßige Tierarztbesuche werden zur finanziellen Herausforderung.
Klaus-Dietmar Gabbert. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Als Eselin Fee krank wurde, stand Besitzerin Simone Diestel vor 10.000 Euro Tierarztkosten. Ein Extrembeispiel, doch viele Halter stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Was passiert, wenn man sich sein Tier nicht mehr leisten kann?

Lesezeit 3 Minuten
Ob Katze, Hund, Kaninchen oder sogar Esel – ein Tier zu besitzen, bringt viel Verantwortung mit sich. Das weiß auch Simone Diestel: Die Tierbesitzerin kümmert sich täglich mindestens drei Stunden um ihre vier Esel, die in einem Stall nahe Bad Neuenahr-Ahrweiler untergebracht sind.

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