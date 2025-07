Ein Kraftpaket ist der R4 nun wirklich nicht. Auch keine Luxuskarosse. Nein, die kantige französische Antwort auf den Käfer ist eher kompakt, im Design funktional und nach heutigen Maßstäben mit gerade einmal 34 PS gnadenlos untermotorisiert – manche Motorroller bringen mehr Leistung auf die Straße als das Erfolgsmodell von Renault. Doch genau das reizt Stefan Rösgen an dem charmanten Oldtimer, der trotz aller Einschränkungen bis heute zahlreiche Blicke auf sich zieht.

Das ist die pure Entschleunigung.

Stefan Rösgen

Für den 63-Jährigen aus einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist der Wagen mehr als nur eine nostalgische Erinnerung. „Wenn ich von der Arbeit gestresst nach Hause komme, muss ich mich nur in den R4 setzen und eine halbe Stunde durch die Gegend fahren“, sagt er. „Das ist die pure Entschleunigung.“

Natürlich hat Rösgen auch eine lange persönliche Beziehung zu dem Renault. „In meiner Jugend waren ich und mein gesamter Freundeskreis sehr frankophil, sind also auch ständig nach Frankreich in den Urlaub gefahren. Dementsprechend war mein erstes Auto ein R4-F4, später dann ein R4 GTL. Die sind mir aber letztlich beide unterm Hintern weggerostet.“ Ein typischer Makel des Modells: Ohne eine Hohlraumversiegelung war der Korrosionsschutz miserabel. Einer der Gründe, warum Rösgens Suche nach einem alten R4 länger dauerte als gedacht.

Lange nach einem Modell in gutem Zustand gesucht

„Im Grunde war der R4 ein Brot-und-Butter-Auto, ein typisches Alltags-Gefährt, aber auch ein Charmebolzen“, erklärt dieser. „Insgesamt sind bis 1992 mehr als acht Millionen Fahrzeuge verkauft worden. Aber viele sind eben auch im Lauf der Jahre verschrottet worden, und einen R4 in einem einigermaßen guten Zustand zu finden, war alles andere als leicht.“ Bis Rösgen eines Tages Glück hatte und in der Nähe von Aachen fündig wurde: „Ein R4 von 1988, also vergleichsweise jung, aber aus erster Hand, in Top-Zustand und mit knapp 80.000 Kilometer auf dem Tacho – da habe ich sofort zugeschlagen“, erinnert er sich. Ein Kauf, den er bis heute nicht bereut hat. „Man muss ihn halt sorgsam pflegen“, so Rösgen. „Im Winter fahre ich ihn grundsätzlich nicht, weil Salz den Unterboden angreifen würde, und ansonsten steht mal die eine oder andere Reparatur an, aber sonst gibt es mit diesem Wagen keine Probleme.“

i Stefan Rösgen entspannt sich am liebsten in seinem R4. Thomas Kölsch

Die meisten Ausbesserungen nimmt Rösgen – so wie die meisten Oldtimer-Besitzer – selbst vor. „Ich hatte früher schon einmal einen alten Mercedes restauriert, der gewissermaßen mein Lehrstück war“, gesteht er. „Durch diesen Wagen habe ich viel gelernt und weiß auch, wo meine Grenzen liegen. An sicherheitsrelevante Teile würde ich zum Beispiel nicht rangehen. Arbeiten wie Lenkungsmanschetten wechseln, Vergaser zerlegen oder einen neuen Anlasser einbauen mache ich gerne selbst.“

Mit dem R4, der Frau und dem Picknickkorb in die Eifel

Gleichzeitig ist er ein genüsslicher Fahrer. „Ich bin der Meinung, dass so ein Auto immer wieder auf die Straße sollte“, sagt er. „Wenn ich bei schönem Wetter ich zwei Klappstühle und einen Picknickkorb einlade und zusammen mit meiner Frau eine Runde durch die Eifel drehe, ist das für mich ungemein entspannend.“ Und für andere ein echter Blickfang. „Es gibt viele, die sich an den R4 erinnern, gerade weil er früher so verbreitet war“, betont Rösgen. „Ich werde auf jeden Fall regelmäßig auf ihn angesprochen.“

Die Freude am Fahren war für Rösgen auch der Grund für die Teilnahme an diversen Oldtimer-Rallyes. „Leider sind mehrere derartige Angebote seit Corona eingestellt worden, unter anderem weil das Vereinsleben in der Pandemie massiv gelitten hat und diverse Sponsoren abgesprungen sind“, sagt er. „Die Mayener Moselschiefer Klassik und auch die Rheinbach Classics gibt es nicht mehr. Aber wenn der Ahr-Automobil-Club im kommenden Jahr seine Ahr-Rotwein-Klassik wieder hier in der Region austrägt und nicht im Westerwald, bin ich mit meinem Charmebolzen auf jeden Fall am Start.“