„Ich manage ...“ den Bahnbetrieb
Stefan Raab ist der Chef hinter der Brohltalbahn
Im Brohler Umladebahnhof treffen sich Normalspur- und Schmalspurgleise. Hier wird auch des Phonolith-Gesteinsmehl aus dem Brenke
Im Brohler Umladebahnhof treffen sich Normalspur- und Schmalspurgleise. Hier wird auch des Phonolith-Gesteinsmehl aus dem Brenker Steinbruch umgeladen.
Martin Ingenhoven

Vulkanexpress oder Brohltalbahn – hinter diesen Begriffen und den Verkehrsmitteln steckt die Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH. Und ihr Geschäftsführer Stefan Raab. Er erklärt, wieso die Brohltalbahn mehr ist als eine Freizeitattraktion.

Lesezeit 3 Minuten
Der morgendliche Nebel über dem Rhein und der Bahnstrecke hat sich noch nicht gelichtet. Ab und zu fährt ein Nahverkehrszug in den Brohler Bahnhof ein und nimmt Pendler nach Koblenz oder Andernach mit. Zwischendurch quietschen die Bremsen eines schweren Güterzuges, der am Signal halten muss.
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