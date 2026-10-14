Vulkanexpress oder Brohltalbahn – hinter diesen Begriffen und den Verkehrsmitteln steckt die Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH. Und ihr Geschäftsführer Stefan Raab. Er erklärt, wieso die Brohltalbahn mehr ist als eine Freizeitattraktion.
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Der morgendliche Nebel über dem Rhein und der Bahnstrecke hat sich noch nicht gelichtet. Ab und zu fährt ein Nahverkehrszug in den Brohler Bahnhof ein und nimmt Pendler nach Koblenz oder Andernach mit. Zwischendurch quietschen die Bremsen eines schweren Güterzuges, der am Signal halten muss.