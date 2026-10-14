„Ich manage ...“ den Bahnbetrieb Stefan Raab ist der Chef hinter der Brohltalbahn Martin Ingenhoven 14.10.2026, 15:00 Uhr

i Im Brohler Umladebahnhof treffen sich Normalspur- und Schmalspurgleise. Hier wird auch des Phonolith-Gesteinsmehl aus dem Brenker Steinbruch umgeladen. Martin Ingenhoven

Vulkanexpress oder Brohltalbahn – hinter diesen Begriffen und den Verkehrsmitteln steckt die Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH. Und ihr Geschäftsführer Stefan Raab. Er erklärt, wieso die Brohltalbahn mehr ist als eine Freizeitattraktion.

Der morgendliche Nebel über dem Rhein und der Bahnstrecke hat sich noch nicht gelichtet. Ab und zu fährt ein Nahverkehrszug in den Brohler Bahnhof ein und nimmt Pendler nach Koblenz oder Andernach mit. Zwischendurch quietschen die Bremsen eines schweren Güterzuges, der am Signal halten muss.







Artikel teilen

Artikel teilen