Zeitreise am Freitagabend
Steampunk-Spektakel verzaubert Remagen im Lichterglanz
So schön war die Steampunk-Parade am Freitagabend in Remagen bei der Veranstaltung "Zeitreise im Lichterglanz".
So schön war die Steampunk-Parade am Freitagabend in Remagen bei der Veranstaltung "Zeitreise im Lichterglanz".
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zahnräder, Dampf und funkelnde Lichter: Remagens Innenstadt wurde am Freitagabend zur Steampunk-Zeitreise. Parade, Märchen-Weltpremiere und ein bunter Markt zogen Tausende in viktorianisch-futuristische Welten.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich Zahnräder drehen, Zylinder, Schutzbrillen, Korsetts, mechanische Prothesen und Taschenuhren getragen werden oder Messingrohre Dampf ausstoßen, dann ist Steampunk angesagt. Diese Welt ist eine für sich und hat eine große Anhängerschaft. Ihre Fans pilgern gern Hunderte Kilometer, wenn eine solche Veranstaltung im Kalender steht.
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