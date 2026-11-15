Zahnräder, Dampf und funkelnde Lichter: Remagens Innenstadt wurde am Freitagabend zur Steampunk-Zeitreise. Parade, Märchen-Weltpremiere und ein bunter Markt zogen Tausende in viktorianisch-futuristische Welten.
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Wenn sich Zahnräder drehen, Zylinder, Schutzbrillen, Korsetts, mechanische Prothesen und Taschenuhren getragen werden oder Messingrohre Dampf ausstoßen, dann ist Steampunk angesagt. Diese Welt ist eine für sich und hat eine große Anhängerschaft. Ihre Fans pilgern gern Hunderte Kilometer, wenn eine solche Veranstaltung im Kalender steht.