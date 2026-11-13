Oberhalb von Dernau entsteht in den nächsten Monaten die neue Sportanlage des SV Dernau. Die alte Anlage war bei der Flutkatastrophe zerstört worden. Jetzt fand der Spatenstich für die neue statt – und dabei gab es noch eine freudige Überraschung.
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Dass die Fußballer des SV Dernau ihre Heimspiele in Rheinbach (NRW), Niederzissen oder Leimersdorf austragen, ist seit der Flutkatastrophe des Jahres 2021 normal. Damals wurde der Sportplatz am Ortsrand zerstört. Und es gab eine Grundsatzentscheidung: In direkter Nähe zur Ahr wird nicht wieder aufgebaut.