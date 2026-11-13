Fünf Jahre nach der Flut Startschuss für die neue Sportanlage des SV Dernau Thomas Weber 13.11.2026, 15:00 Uhr

i Staatssekretärin Vanessa Fischer hatte für Dernaus Bürgermeister David Fuhrmann 1,9 Millionen Euro als Förderbescheid für ein neues Sportlerheim dabei. Thomas Weber

Oberhalb von Dernau entsteht in den nächsten Monaten die neue Sportanlage des SV Dernau. Die alte Anlage war bei der Flutkatastrophe zerstört worden. Jetzt fand der Spatenstich für die neue statt – und dabei gab es noch eine freudige Überraschung.

Dass die Fußballer des SV Dernau ihre Heimspiele in Rheinbach (NRW), Niederzissen oder Leimersdorf austragen, ist seit der Flutkatastrophe des Jahres 2021 normal. Damals wurde der Sportplatz am Ortsrand zerstört. Und es gab eine Grundsatzentscheidung: In direkter Nähe zur Ahr wird nicht wieder aufgebaut.







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