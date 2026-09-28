Neubau startet mit Spatenstich Start für Erweiterungsbau der Kreisverwaltung Ahrweiler Thomas Weber 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Spatenstich mit Landrätin Cornelia Weigand (5. von rechts), weiteren Kreisverwaltungsmitarbeitern, Fraktionsvorsitzenden und der Planerin. Thomas Weber

Spatenstich in Ahrweiler: Die Kreisverwaltung startet den Bau eines modernen Erweiterungsbaus. 12,2 Millionen soll das Gebäude kosten und künftig Platz für rund 50 Mitarbeiter bieten. Nur wer letztlich dort einziehen wird, ist noch nicht sicher.

An der Kreisverwaltung in Ahrweiler hat es jetzt den lang ersehnten Spatenstich für den Bau eines Erweiterungsgebäudes gegeben. Dieses wird rund 60 Meter nach hinten in die Tiefe ragen und zur Straße hin 12,5 Meter breit sein. Das Gebäude bietet neben einem 275 Quadratmeter großen Sitzungssaal mit Zugang zu einer Dachterrasse im dritten Obergeschoss zwei Bürogeschosse für rund 50 Mitarbeiter.







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