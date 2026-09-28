Neubau startet mit Spatenstich
Start für Erweiterungsbau der Kreisverwaltung Ahrweiler
Spatenstich mit Landrätin Cornelia Weigand (5. von rechts), weiteren Kreisverwaltungsmitarbeitern, Fraktionsvorsitzenden und der
Spatenstich mit Landrätin Cornelia Weigand (5. von rechts), weiteren Kreisverwaltungsmitarbeitern, Fraktionsvorsitzenden und der Planerin.
Thomas Weber

Spatenstich in Ahrweiler: Die Kreisverwaltung startet den Bau eines modernen Erweiterungsbaus. 12,2 Millionen soll das Gebäude kosten und künftig Platz für rund 50 Mitarbeiter bieten. Nur wer letztlich dort einziehen wird, ist noch nicht sicher. 

Lesezeit 1 Minute
An der Kreisverwaltung in Ahrweiler hat es jetzt den lang ersehnten Spatenstich für den Bau eines Erweiterungsgebäudes gegeben. Dieses wird rund 60 Meter nach hinten in die Tiefe ragen und zur Straße hin 12,5 Meter breit sein. Das Gebäude bietet neben einem 275 Quadratmeter großen Sitzungssaal mit Zugang zu einer Dachterrasse im dritten Obergeschoss zwei Bürogeschosse für rund 50 Mitarbeiter.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren