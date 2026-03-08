Auch die hohen Spritpreise konnten die PS-Freunde nicht aufhalten. Zum Start der Touristenfahrten war einiges los am Nürburgring. Und die Besucher kamen eigens dafür nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen europäischen Ländern.
Mit Sonne satt und wolkenlosem Himmel hat die neue Saison an der Nürburgring-Nordschleife begonnen: Bei 16 Grad und erwartungsvoller Vorfreude öffneten sich am frühen Samstagmorgen die Schranken am „Devils Dinner“: „Liebe Freunde des Nürburgrings.