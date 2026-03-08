Bahn frei auf dem Nürburgring
Start bei Kaiserwetter in die Nordschleifen-Saison
Auffallend war der in Scuderia-Farben gebrandete Ferrari mit irischem Kennzeichen.
Auffallend war der in Scuderia-Farben gebrandete Ferrari mit irischem Kennzeichen.
Jürgen C. Braun

Auch die hohen Spritpreise konnten die PS-Freunde nicht aufhalten. Zum Start der Touristenfahrten war einiges los am Nürburgring. Und die Besucher kamen eigens dafür nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen europäischen Ländern. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit Sonne satt und wolkenlosem Himmel hat die neue Saison an der Nürburgring-Nordschleife begonnen: Bei 16 Grad und erwartungsvoller Vorfreude öffneten sich am frühen Samstagmorgen die Schranken am „Devils Dinner“: „Liebe Freunde des Nürburgrings.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren