Bei einem Brand und damit verbunden einer starken Rauchentwicklung im Bürotrakt des Adenauer Erich-Klausener-Gymnasiums wurden zwei Menschen leicht verletzt. Schüler befanden sich wegen der Osterferien nicht im Gebäude.

Am Montag gegen 11.18 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen ein Brand im Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau gemeldet. Dort stellten die Polizisten dann fest, dass es zu einer starken Rauchentwicklung im Bürotrakt des Schulgebäudes kam. Aufgrund der Osterferien befanden sich glücklicherweise keine Schüler oder Lehrer zum Zeitpunkt des Brandes im Schulgebäude.

Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Adenau sowie umliegende Wehren wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet und das Feuer zügig lokalisiert und unter Kontrolle gebracht. Durch den Brand, die Rauchgase sowie den Ruß entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude, heißt es von der Polizeiinspektion Adenau. Bei dem Brand wurden zwei Personen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalinspektion Mayen aufgenommen.