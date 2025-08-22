Bis Altenahr sich über einen neuen Supermarkt freuen kann, wird es zwar noch dauern. Aber jetzt ist die flutgeschädigte Gemeinde einen entscheidenden Schritt weiter: Endlich steht fest, wo das neue Geschäft entstehen wird.

Die Einkaufsmöglichkeiten für die Bürger im Ahrtal zwischen Marienthal und Kreuzberg sind begrenzt. Es gibt einen Penny-Markt in Ahrbrück und 18 Kilometer entfernt einen Edeka-Supermarkt in Walporzheim. Doch der Bau eines Supermarktes in Altenahr ist jetzt in Sicht. Nach Jahren der Suche sei eine Standortentscheidung gefallen, berichtet der Ortsbürgermeister von Altenahr, Neofitos Arathymos, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei der Einstieg in die Planung und die Genehmigungsverfahren.

„Wenn ich den ersten Spatenstich noch in meiner Amtsperiode machen kann, dann bin ich glücklich.“

Neofitos Arathymos zum geplanten Supermarkt für Altenahr

Nach der Hochwasserkatastrophe werde allerdings „die Ahr im Ort neu gedacht“ und vieles müsse miteinander abgestimmt werden. „Wenn ich den ersten Spatenstich noch in meiner Amtsperiode machen kann, dann bin ich glücklich“, gesteht Arathymos, der im Juni 2024 auf fünf Jahre gewählt wurde, als Nachfolger von Rüdiger Furhmann, der nicht mehr kandidierte.

Ursprünglicher Standort kam nicht mehr infrage

Anhand eines Luftbilds von Altenahr zeigt der Ortsbürgermeister die geplante Entwicklung auf. Grundlage dafür sei die Einstufung des Ortes Altenahr im „Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Altenahr“ (EZK) als „Grundversorgungszentrum“. „Hier ist die schnellstmögliche Ansiedlung eines zeitgemäßen Vollsortimenters, der über eine leistungsfähige Verkaufsfläche von mindestens 1250 Quadratmeter verfügt, wünschenswert. Dieser könnte im Ortskern der Ortsgemeinde Altenahr, westlich des Friedhofes, entstehen“, heißt es dem Konzept.

Und auch deshalb wurde laut Arathymos seit 2011 auf dem Parkplatz der ehemaligen Seilbahn direkt am Ahrbogen westlich von Altenahr geplant. Ein Investor für einen Supermarkt habe das Grundstück gekauft und sei noch heute Eigentümer. Die Jahre gingen ins Land – 2021 kam die Flutkatastrophe. Seither sind die Flächen direkt am Fluss für jede Bebauung und Nutzung tabu. Deshalb wurde nach neuen Standorten gesucht.

Auch Standort am Bahnhof ist aus dem Rennen

Auf der Favoritenliste oben stand lange das große Grundstück, zentral in der Ortsmitte, rechts vom Bahnhof. In studentischen Workshops wurden bereits erste Entwürfe für einen zweigeschossigen Markt mit Erdgeschossgarage sowie die Umfeldgestaltung gemacht. Doch der Grundstückseigentümer habe andere Vorstellungen, legt der Ortsbürgermeister nahe. Der Gemeinderat habe unter seiner Leitung die Projektsteuerung eingesetzt, die gezielt Standorte prüfte. Gleichzeitig war die Suche nach einem Investor für den Supermarkt erfolgreich.

i Blick auf das Gelände für den geplanten Neubau eines Supermarktes in Altenahr: Das ehemalige Haus Brückmann an der Seilbahnstraße sowie das Gebäude der Telekom an der Bundestraße müssen Platz machen. Frank Bugge

„Wir haben bereits alle Grundstücke erworben“, berichtet der Ortschef mit ein wenig Stolz in der Stimme. Tatsächlich geht es um einen Grundstücksstreifen parallel zum Friedhof zwischen Seilbahnstraße (Weingut Sermann) und der Bundesstraße. Das flutgeschädigte, ehemalige Aparthotel Brückmann, wie es Arathymos nennt, sowie das vorne an der Straße liegende Gebäude der Telekom müssen weichen.

In zwei Jahren soll klar sein, welche Kette den Supermarkt betreibt

Das Markt-Gebäude werde aus Gründen des Hochwasserschutzes auf Stelzen gestellt. 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche sind vorgesehen. Der Ortsbürgermeister kündigt einen Vollsortimenter an, nennt die Marken Edeka und Rewe: „In zwei Jahren werden wir wissen, wer kommt.“ Wenn von der Planung (Bebauungsplan) und Genehmigung (Hochwasserrecht) alles feststehe, wolle der Investor die Grundstücke von der Gemeinde kaufen. Denn dieser wolle „das ganze Paket kontrollieren“. Dazu könnten ein Café und weitere Läden sowie eine hochwassergerechte Nutzung des Erdgeschosses gehören. Damit die Verkehrsanbindung gut läuft, wird auf der Bundesstraße ein Verkehrskreisel gebaut, der sowohl den Verkehr aus Altenahr als auch von Altenburg her sowie den Durchgangsverkehr fließen lässt.

i An der Bundesstraße soll ein Verkehrskreisel entstehen. Das soll das Ein- und Ausfahren zum Parken am Supermarkt, der an den Friedhof angrenzen wird, erleichtern. Frank Bugge

Damit ist die Entwicklung von Altenahr als „Einkaufszentrum“ noch nicht zu Ende. Laut „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ stehen dem Ort noch Verkaufsflächen zu. „Einen weiteren, kleineren Discounter und eine Drogerie haben wir noch auf der Liste“, bestätigt der Ortsbürgermeister. Zu den möglichen Standorten wollte sich Arathymos nicht äußern. Wobei ja auch Reimerzhofen, Altenburg und Kreuzberg zur Ortsgemeinde Altenahr gehören.