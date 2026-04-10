Aufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Stand von Apollinarisstadion und Sportplatz Walporzheim
Die letzten Arbeiten im Apollinarisstadion laufen langsam auf ein Ende zu, viele Maßnahmen sind bereits abgeschlossen.
Die letzten Arbeiten im Apollinarisstadion laufen langsam auf ein Ende zu, viele Maßnahmen sind bereits abgeschlossen.
Lars Tenorth

Zwei große Sportstätten in Bad Neuenahr-Ahrweiler müssen wiederaufgebaut werden. Während am Apollinarisstadion ein Ende in Aussicht ist, wird an der Sportanlage Walporzheim noch geplant. Dabei spielt Hochwasserschutz für beide eine wichtige Rolle. 

Lesezeit 3 Minuten
Viele Wiederaufbauprojekte in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind fast fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 fertiggestellt, bei anderen sind zumindest große Fortschritte erkennbar. Aber es gibt auch einige, die noch viel Zeit bis zum erfolgreichen Abschluss benötigen.

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Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

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