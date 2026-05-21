Der Kurpark in Bad Neuenahr ist ein mehrjähriges Großprojekt, bis zur Fertigstellung wird es noch dauern. So hoch fallen die Millionenkosten nach der aktuellen Kalkulation aus, und das sollen laut Stadtverwaltung die Höhepunkte sein.
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Viele Bagger, Kräne und Zäune prägen derzeit das Bild rund um den Kurpark in Bad Neuenahr. Zwar ist Mitte Januar 2026 der Spatenstich erfolgt, doch bis der bei der Flut im Sommer 2021 massiv beschädigte Kurpark fertiggestellt ist, wird es noch einige Zeit dauern.