Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadtverwaltung teilt noch wichtige letzte Infos mit Lars Tenorth 17.03.2026, 11:00 Uhr

i Noch ist eine Briefwahl möglich. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Wahl rückt immer näher. In Rheinland-Pfalz wird am Sonntag der Landtag gewählt. Zudem stehen auch in dem einen oder anderen Ort Bürgermeisterwahlen an – wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Möglichkeit, die Briefwahl zu beantragen, endet bald.

Gleich ob Landtags- oder Bürgermeisterkandidaten: Alle liefern einen intensiven Wahlkampf mit vielen Bürgergesprächen und teilen regelmäßig Infos in den sozialen Netzwerken. Auch im Stadtbild wird der Wahlkampf überdeutlich, an manchen Laternenmasten hängen gleich mehrere Wahlplakate.







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