Die Wahl rückt immer näher. In Rheinland-Pfalz wird am Sonntag der Landtag gewählt. Zudem stehen auch in dem einen oder anderen Ort Bürgermeisterwahlen an – wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Möglichkeit, die Briefwahl zu beantragen, endet bald.
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Gleich ob Landtags- oder Bürgermeisterkandidaten: Alle liefern einen intensiven Wahlkampf mit vielen Bürgergesprächen und teilen regelmäßig Infos in den sozialen Netzwerken. Auch im Stadtbild wird der Wahlkampf überdeutlich, an manchen Laternenmasten hängen gleich mehrere Wahlplakate.