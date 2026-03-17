Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Stadtverwaltung teilt noch wichtige letzte Infos mit
Noch ist eine Briefwahl möglich.
Noch ist eine Briefwahl möglich.
Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Wahl rückt immer näher. In Rheinland-Pfalz wird am Sonntag der Landtag gewählt. Zudem stehen auch in dem einen oder anderen Ort Bürgermeisterwahlen an – wie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Möglichkeit, die Briefwahl zu beantragen, endet bald. 

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Gleich ob Landtags- oder Bürgermeisterkandidaten: Alle liefern einen intensiven Wahlkampf mit vielen Bürgergesprächen und teilen regelmäßig Infos in den sozialen Netzwerken. Auch im Stadtbild wird der Wahlkampf überdeutlich, an manchen Laternenmasten hängen gleich mehrere Wahlplakate.

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Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

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