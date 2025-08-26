Der viele Ärger um die Baustellen am Josefsplatz in Burgbrohl dürfte nun ein Ende haben: Im Rahmen der Kirmes ist der neue Platz am Wochenende feierlich eingeweiht worden.

Er ist zentraler Verkehrsknotenpunkt: der Park- und Kirmesplatz in Burgbrohl. In den vergangenen Jahren war er zudem Quell so manchen Ärgernisses und Ursache manchmal chaotischer Verkehrszustände und baulicher Herausforderungen. Die Rede ist vom Josefsplatz samt angrenzenden Verkehrsflächen. Seit Dezember 2022 wurde hier gebuddelt, gestaltet, neu errichtet und sogar der Brohlbach wieder freigelegt.

All dies war Teil der Burgbrohler Stadtsanierung, die das Ortsbild in den vergangenen 25 Jahren deutlich verändert hat. Nun ist alles geschafft. Nachdem der neue Kreisverkehr bereits im Juni dieses Jahres freigegeben werden konnte, wurde der Josefsplatz selbst nun im Rahmen der traditionellen Kirmes eingeweiht. Krönender Abschluss: die feierliche Wiedererrichtung der sanierten Josefssäule. In luftiger Höhe steht der Heilige Josef samt Kind und wacht wieder über die feiernden Menschen am Brohlbach und den ganzen Ort Burgbrohl.

i Stufen am nun freigelegten Brohlbach sollen zukünftig zum Verweilen einladen. Martin Ingenhoven

„ Das Umfeld ist neu gestaltet worden, aber zugleich hat man bedeutende und wichtige Elemente bewahrt.“

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Johannes Bell

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Johannes Bell zeigte sich sichtlich erfreut über die frisch sanierte Säule: „Ich finde es wichtig, dass man sich an Geschichte und Tradition orientiert. Die Josefssäule hat hier ja eine lange Tradition. Das Umfeld ist neu gestaltet worden, aber zugleich hat man bedeutende und wichtige Elemente bewahrt.“

Es sei entscheidend, dass man sich heute an Tradition und Wurzeln erinnere. Deshalb sei es schön, dass sich die Josefssäule vollständig in das Ensemble einfüge, dass sie erhalten geblieben und renoviert worden sei, so Bell weiter. „Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass hier ein wirklich gelungenes Projekt entstanden ist“, resümierte er auch mit Blick auf den neuen und stark veränderten Josefsplatz.

Entstanden ist neben einem völlig neuen Kreisverkehr und einer Busspur auch ein eigener Parkplatz. Hierdurch hat der ursprüngliche Josefsplatz deutlich an Fläche verloren. Weitere Fläche ging durch die Freilegung des Brohlbaches entlang des Platzes verloren. Hier laden nun begrünte Stufen zum Verweilen ein. Die derzeit noch sichtbare Betonmauer am anderen Ufer soll noch durch vertikale Gärten begrünt werden.

Ortsbürgermeisterin Simone Schneider zeigt sich zufrieden mit der neu entstandenen Lösung, vor allem mit der jetzt abgetrennten Parkfläche. „Gerade eben auf der Kirmes sagte mir jemand, er finde den Platz sehr kuschelig. Natürlich ist er nicht mehr so groß wie früher – aber er ist ja auch nicht mehr unser Parkplatz. Wir finden es schön, dass wir für das Aufstellen eines Maibaums oder für eine Kirmes nicht mehr in den öffentlichen Verkehr eingreifen müssen. Jetzt können wir alles direkt auf dem Platz gestalten, ohne zusätzliche Absperrungen im Straßenbereich vorzunehmen“, so die Ortsbürgermeisterin.

i Zur Einweihung des Josefsplatzes durften die Lokalmatadoren der bekannten Band Skybagg nicht fehlen. Martin Ingenhoven

Die Josefssäule gehört seit dem Jahr 1786 zu Burgbrohl. Gestiftet wurde sie von der Familie von Bourscheidt. Dabei weist die Säule eine Besonderheit auf: Sie verfügt über eine Nische, die traditionell eine Station bei kirchlichen Prozessionen ist. Ihren ursprünglichen Platz hatte die Säule vor dem Gasthof Krone, der damals noch den Namen Marktplatz trug. Nachdem die Säule ihren heutigen Platz gefunden hatte, wurde sie im Zuge der Sanierung des Josefsplatzes abgebaut und von Steinmetzen in der Brohltaler Netze-Mühle saniert.

Ralf Bell-Schäfgen, Bildhauer und Inhaber der Netze-Mühle, blickt auf die Sanierung zurück: „Es sind natürlich auch Schäden sichtbar geworden – wohl durch falsche Restaurierungen in den 80er-Jahren. Da wurde teilweise falscher Kleber und ungeeignetes Material verwendet. So haben wir dann nach und nach, Stein für Stein, geprüft, was gemacht werden muss. Insgesamt sind da bisher etwa 250 Stunden allein in die reine Restaurierung geflossen – ohne die zusätzlichen Arbeiten für das Versetzen.“ Mittlerweile haben Bell-Schäfgen die frisch sanierte Säule wieder errichtet und so erhebt sie sich endlich wieder im Zentrum von Burgbrohl.