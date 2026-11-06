Historischen Beschluss gefasst Stadtrat macht Weg für neues Twin in Bad Neuenahr frei Jochen Tarrach 06.11.2026, 11:00 Uhr

i 10 mal 25 Meter groß wird das Hallenschwimmbecken im neuen Twin sein. Architekturbüro Krieger/ Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Entwurfsplanung für ein neues Hallen- und Freibad freigegeben – der Bau soll 2027 starten. Nach Jahren des Wartens feiern Bürger und Politik einen lange erhofften Neustart.

Nur wenige Bürger der Kreisstadt waren anwesend, als der Stadtrat jetzt angesichts der langen Vorgeschichte zum Tagesordnungspunkt „Neubau Hallen- und Freibad Twin – Freigabe der Entwurfsplanung“ folgenden, fast historisch zu nennenden Beschluss fasste: „Der Stadtrat gibt die erarbeitete Entwurfsplanung frei und beauftragt die Verwaltung mit der weiteren Umsetzung der Maßnahme.







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