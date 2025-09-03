Die Flut vor mehr als vier Jahren hat in Bad Neuenahr auch den Platz an der Linde nicht verschont. Nach einem brauchbaren Provisorium soll der Platz jetzt planmäßig neu gestaltet werden.

Es war keine einfache Entscheidung, aber schließlich hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag nach einer vorhergegangenen längeren Diskussion in Gremien und Ausschüssen einen weiteren großen Schritt in Richtung Wiederherstellung des flutgeschädigten Platzes an der Linde in Bad Neuenahr getan. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit für die vorgelegten Planungen, aber fünf der Ratsmitglieder, so aus den Reihen von Bündnis 90/Die Grünen, stimmten dagegen.

Maßnahmenplan ist freigegeben

Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) hatte gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Becker/Raumplan mit der Entwurfsplanung (LP3) auch den bereits im Bau- und Planungsausschuss sowie ebenfalls auch im Stadtrat vorberatend diskutierten Maßnahmenplan vorgestellt. Dieser wurde nun freigegeben und die AuEG mit der weiteren Umsetzung beauftragt. Das bedeutet, dass folgend die Wiederherstellung des Platzes an der Linde gemeinsam mit der Wiederherstellung der Kreuzstraße ausgeschrieben und durchgeführt wird.

i Gemäß den jetzt im Stadtrat verabschiedeten Plänen wird dieser Brunnen durch ein modernes Wasserspiel ersetzt. Jochen Tarrach

Viel Mühe haben sich AuEG und Rat gegeben, den LP3 zu entwickeln und darin möglichst viele Vorstellungen der Bürger und des Rates zu berücksichtigen. Mit einer Bürgerbeteiligung unter Mitwirkung des Ortsbeirats wurden verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung erprobt.

Brunnen wird durch Wasserspiele ersetzt

Im Grunde genommen wird der eilige Besucher des Platzes keine entscheidende Änderung zum derzeitigen Zustand feststellen. Aber die Weiterentwicklung steckt im Detail. Im Einzelnen legt der LP3 die Wiederherstellung der Straßenoberfläche mit bespielbarer Brunnenanlage und die Platzausstattung fest. Der augenblicklich verwendete Brunnen wird nicht mehr zum Zuge kommen, sondern wird ersetzt durch Wasserspiele, wie sie derzeit auf dem Alten Markt in Front des Kaufhauses Moses zu erleben sind. Besonders bei warmen Wetterlagen ist eine solche Anlage für Kinder ein Vergnügen.

i 13 neue Schnurbäume sollen den jetzigen Baumbestand ersetzen. Jochen Tarrach

Daneben wird es aber auch einen kleineren Trinkwasserbrunnen geben. Berücksichtigt wird das klimaangepasste Bauen, sodass mehr Bäume mit einem Rigolensystem zur automatischen Bewässerung angepflanzt werden können. Zur Verbesserung des Stadtklimas werden rund 510 Quadratmeter Flächen mit Kalksplit hergestellt und der Platz damit teilentsiegelt.

Für Grüne ist Pflasterung zu dunkel

Die Pflasterung soll ein Drittel dunkleres Pflaster und zwei Drittel helles Pflaster in unterschiedlichem Legemuster enthalten. Für die Ratsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen ist das allerdings insgesamt zu dunkel. Weiter sollen 13 Bäume der Art „Schnurbaum“ gesetzt und dazu zehn Sitzbänke aufgestellt werden – bei Bedarf auch mehr. 140 Sitzplätze in der von Bäumen beschatteten Außengastronomie sollen zum Verweilen einladen. Hinzu kommen noch 14 Fahrradparker sowie drei Fahnen.

i Reichlich Platz für die Außengastronomie wird auch nach der Neugestaltung des Platzes an der Linde bleiben. Jochen Tarrach

Herausstechendes Merkmal der LP3 ist die Anpflanzung der 13 größeren Schnurbäume, wobei die drei vor den Geschäftshäusern in der Poststraße stehenden Bäume erhalten bleiben. Die dem Platz namengebende Linde wird am Eingang zur Poststraße-Süd stehen. Die derzeit provisorisch gesetzten Bäume auf der Platzfläche selbst werden wieder entnommen und anderweitig in der Stadt verwendet.

Provisorium war schon gut

Den Ruf einer öden Betonfläche hat der Platz an der Linde im Zentrum der Fußgängerzone längst verloren. Bald nach der Flut hatten sich Ortsvorsteher Richard Lindner, sein damaliger Stellvertreter David Bongart, der Ortsbeirat und viele interessierte Mitbürger daran gemacht, ein Übergangsprovisorium zu schaffen. In einem solch chaotischen Zustand sollte die Fläche keinen Tag länger bleiben. Das Provisorium wurde so gut, dass nicht wenige Mitbürger glaubten, dass es sich bereits um die finale Gestaltung handelt.

i Bis zum Herbst 2026 sollen alle Arbeiten fertig sein und hier wieder alle Plätze besetzt sein. Jochen Tarrach

Es war schnell klar, dass es dauern wird, ehe der zentrale Platz im Zuge des Wiederaufbaus endgültig neu hergerichtet werden kann. Jetzt ist es so weit. Im Spätherbst 2026 sollen die Bürger den neuen Platz an der Linde genießen können und der Platz an der Öde damit endgültig vergessen sein. „Der Platz ist für viele Menschen weit mehr als nur eine wiederhergestellte Fläche, sondern ein Symbol für den Wiederaufbau und ein Stück Zuhause im Herzen von Bad Neuenahr“, so Ortsvorsteher Richard Lindner voller Vorfreude. Das Resultat von Bürgerbeteiligung und Ratsarbeit stellt aus Sicht von CDU-Sprecher David Bongart einen sehr guten und gelungenen Kompromiss dar.

„Es muss hier ein grünes und lebendiges Zentrum der Begegnung entstehen.“

Ursula Koll, SPD-Fraktion

„Es muss hier ein grünes und lebendiges Zentrum der Begegnung entstehen, das ein Treffpunkt für Menschen jeden Alters sein muss“, erläuterte Ursula Koll die Erwartungen der SPD-Fraktion, die sich bis auf die Frage der zu setzenden Baumart mit denen aller Fraktionen deckten. Noch während der Sitzung hatte Koll im Internet geblättert und erkannt, dass der Schnurbaum giftig sein soll. Nach kurzer Verwirrung konnte das entkräftet werden, und so blieb es dann doch beim Schnurbaum.

i Auch dieser Trinkbrunnen wird, an anderer Stelle, bleiben. Jochen Tarrach

Alle weiteren Redner sprachen sich für den LP3 aus, so auch FWG-Sprecher Klaus Beu, für den der Platz erheblich an Aufenthaltsqualität gewinnt. Und Rolf Deißler (FDP) sah eine klare, sachliche Struktur des Platzes.