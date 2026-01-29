Muss die gerade fertige Planung für die Wiederherstellung der Ahr und ihres Ufers in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder über den Haufen geworfen werden? Ein Schreiben der RLP-Umweltministerin lässt das vermuten – und bringt den Stadtrat auf die Palme.
Die Ufer und der Flusslauf der Ahr müssen nach der Flutkatastrophe wiederhergestellt werden. Dabei ist vor allem der Hochwasserschutz relevant. Weil das Land Rheinland-Pfalz aber viele Hochwasserschutzmaßnahmen nicht fördert, kam es nun im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer hitzigen Diskussion.