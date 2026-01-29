Hochwasserschutz an der Ahr
Stadtrat empört über Aussage des Umweltministeriums
Die Brücke am Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist von der Flut weggerissen worden.
Jochen Tarrach

Muss die gerade fertige Planung für die Wiederherstellung der Ahr und ihres Ufers in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder über den Haufen geworfen werden? Ein Schreiben der RLP-Umweltministerin lässt das vermuten – und bringt den Stadtrat auf die Palme.

Die Ufer und der Flusslauf der Ahr müssen nach der Flutkatastrophe wiederhergestellt werden. Dabei ist vor allem der Hochwasserschutz relevant. Weil das Land Rheinland-Pfalz aber viele Hochwasserschutzmaßnahmen nicht fördert, kam es nun im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer hitzigen Diskussion.

