Wenn es darum geht, im Sinne von mehr Verkehrssicherheit und weniger Lärm Tempo-30-Zonen einzurichten, wird schon mal kontrovers diskutiert. Nicht so in Adenau, wo es einen einstimmigen Beschluss gibt.

Die Belastung wird immer größer, die Beschwerden der Bürger reißen nicht ab – und die Kommunalpolitik tut, was in ihrer Macht steht. Der Rat der Stadt Adenau hat einstimmig beschlossen, eine Tempo-30-Zone auf der Hauptstraße, der B257, vom Ortseingang Breidscheid bis zum Ortsende in der Bahnhofstraße und Blankenheimer Straße einzurichten.

Viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Bislang gelten dort die üblichen 50 km/h. „Hintergrund sind die hohe Lärmbelastung, verstärkter motorsportaffiner Verkehr sowie die erhöhte Unfallgefahr“, wie Stadtbürgermeister Frank Wisniewski nach der Sitzung berichtete. „Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Straßenverkehrsbehörde die Einrichtung der Tempo-30-Zone zu beantragen und die erforderlichen Schritte einzuleiten.“

Der Beschluss sei „auf Antrag des Ortsbürgermeisters und des Rates gefasst worden“, so Wisniewski. Von 20.000 gemessenen Fahrzeugen in der Stadt seien mehr als 10.000 zu schnell – mit bis zu 153 km/h in der Ortslage. Wer mit Tempo 80 in einer Tempo-50-Zone unterwegs ist, begehe eine Ordnungswidrigkeit. „Tempo 80 in der 30er-Zone ist dagegen schon quasi eine Straftat“, weiß Wisniewski.

Willensentscheidung des Stadtrates

Der Stadtbürgermeister weißt darauf hin, dass es eine politische Willensentscheidung des Rates ist. Das weitere Verfahren sei Sache der Verbandsgemeinde, die die Genehmigung sowie die verkehrs- und straßenbautechnischen Maßnahmen mit anderen Behörden abstimmen müsse.

Nach Beschwerden hatte Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Ende August mit der Polizeidirektion Mayen über Lösungsmöglichkeiten für die Verkehrs- und Lärmproblematik gesprochen. Am 18. September tagt der Arbeitskreis „Lärm und Verkehr“ mit Vertretern aus dem Verbandsgemeinderat, der Polizei, des Landesbetriebes Mobilität, der Kreisverwaltung sowie des Nürburgrings.

Der Adenauer Bau- und Planungsausschuss hatte ein Fünf-Punkte-Papier einstimmig beschlossen. Erstens gehe es um die Lärmbelastung der Anwohner entlang der Hauptstraße. „Viele Fahrer nutzen diesen Bereich, um ihre Fahrzeuge mit hoher Beschleunigung und lauten Auspuffanlagen zu testen.“

Zweitens sei Adenau durch die Nähe zum Nürburgring stark von „motorsportaffinem Verkehr“ geprägt. Ein überproportional hoher Anteil an Poser-Fahrten mit Sportwagen vor allem rund um die Uhr und damit nachts verursache Lärm und Gefahren.

Geringere Unfallgefahr ist ein Ziel

Drittens: Die Unfallgefahr für Fußgänger, Radfahrer und andere sei erheblich erhöht. Viertens unterstreicht der Rat die Wirksamkeit von Tempo 30. „Tempo-30-Regelungen haben sich als wirksames Mittel zur Reduzierung von Lärm, Unfallhäufigkeit und Gefahrenstellen erwiesen. Schon eine Reduzierung von 50 km/h auf 30 km/h senkt den Verkehrslärm um bis zu vier bis fünf Dezibel – eine für Anwohner deutlich spürbare Entlastung.“ Und fünftens könnten Maßnahmen wie Fahrbahnverengungen oder Fahrbahnteiler geprüft werden. Ebenso wäre eine Verstärkung von Geschwindigkeits- und Lärmkontrollen sinnvoll.

i Ein Beispiel für Adenau? Auf der Bundesstraße B9 in der Ortsdurchfahrt von Bad Breisig gilt Tempo 30. Frank Bugge

Die Polizei ist schon länger im Einsatz, wie sie berichtet. „Aufgrund diverser Beschwerden von Anwohnern“ habe sie zielgerichtete Verkehrskontrollen durchgesetzt, unter anderem wegen „des Verursachens unnötigen Lärms“, wobei es um „Knallauspuffanlagen“ geht. „Wir reagieren damit auf eine Initiative mehrerer Anwohner und deren fortlaufender Beschwerden“, berichtet Polizeihauptkommissar Sebastian Wagner von der Inspektion Adenau. Es gab und gibt Verwarnungsgelder und Bußgeldverfahren.

Die Stadt Adenau (Slogan: „Stadt am Nürburgring“) will offenbar beim Thema abrüsten und sich in der Stadtdurchfahrt nicht länger selbst als Teil der Rennstrecke mit entsprechenden Bordsteinen darstellen. „Zur Stadtbildpflege wurde einstimmig entschieden, die rot-weißen Curbs in einem dem Asphalt angepassten Grauton zu überstreichen. Der Kreisel an der Blankenheimer Straße bleibt ausgenommen“, heißt es.

Sinzig hat schon Temp-30-Zone auf der B9 eingerichtet

Im Kreis Ahrweiler hat die Stadt Bad Breisig bereits Tempo 30 auf der B9 eingerichtet. Diese Maßnahme diene der Reduzierung von Lärm und Luftschadstoffen, folglich dem Schutz der Gesundheit sowie der Sicherheit.