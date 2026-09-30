Die Suche nach einem neuen Kita-Standort spaltet Heimersheim – hitzige Debatten und ein runder Tisch haben die Entscheidung vorbereitet. Wer sich durchgesetzt hat und welche Folgen das für Familien und die Planungssicherheit hat, lesen Sie hier.
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Die Würfel sind gefallen: Die neue Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius in Heimersheim wird auf Beschluss des Stadtrats der Kreisstadt auf einem Grundstück „Am Wiesenweg“ ganz in der Nähe des alten Kita-Standorts entstehen. Damit hat das Gremium eine seit mehreren Jahren teilweise heftig geführte Diskussion um den passenden neuen Standort beendet.