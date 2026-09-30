Bauplatz am Wiesenweg ist fix Stadtrat beschließt neuen Kita-Standort in Heimersheim Jochen Tarrach 30.09.2026, 18:00 Uhr

i Ortsvorsteher Jürgen Säß zeigt den Bauplatz für die neue Kita in Heimersheim. Jochen Tarrach

Die Suche nach einem neuen Kita-Standort spaltet Heimersheim – hitzige Debatten und ein runder Tisch haben die Entscheidung vorbereitet. Wer sich durchgesetzt hat und welche Folgen das für Familien und die Planungssicherheit hat, lesen Sie hier.

Die Würfel sind gefallen: Die neue Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius in Heimersheim wird auf Beschluss des Stadtrats der Kreisstadt auf einem Grundstück „Am Wiesenweg“ ganz in der Nähe des alten Kita-Standorts entstehen. Damit hat das Gremium eine seit mehreren Jahren teilweise heftig geführte Diskussion um den passenden neuen Standort beendet.







Artikel teilen

Artikel teilen