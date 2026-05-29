Innenstadt beleben Stadtrallye im Sommer: Adenau lockt Besucher an Eva Herschbach 29.05.2026, 19:00 Uhr

i Die geplante Stadtrallye beginnt am Rathaus und endet auch wieder im historischen Stadtkern. Nina Legler

150.000 Euro stehen Adenau zur Verfügung, um sie in innerstädtische Projekte zu investieren und Leerstand zu bekämpfen. Mit einer Stadtrallye im Sommer sollen Besucher durch den Ort und Läden geführt werden und mit Goodies ausgestattet werden.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Adenau 135.000 Euro im Rahmen des Modellvorhabens „Innenstadt-Impulse“ erhalten. Zusammen mit dem Eigenanteil stehen der Stadt nun insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung, auch um Leerstand zu bekämpfen.Ein Projekt dafür wird eine Stadtrallye durch Adenau sein, die in diesem Sommer starten soll.







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