Die Stadtbibliothek in Bad Neuenahr will sich radikal neu erfinden: weg vom reinen Medienlager hin zum lebendigen Lern- und Begegnungsort. Jetzt hat ihr Leiter neue Details im Haupt- und Finanzausschuss Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt gegeben.
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Wie geht es mit der Stadtbibliothek in Bad Neuenahr weiter? Klar ist, dass sie modernisiert, ihr Angebot verschlankt und die ganze Einrichtung in neue Räume ziehen wird. Doch bisher fehlten noch einige Bausteine, die das neue Konzept der Bibliothek vervollständigen sollen.