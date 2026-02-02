Defizit muss verringert werden Stadt Sinzig streicht einige Ausgaben für 2026 und 2027 Judith Schumacher 02.02.2026, 15:00 Uhr

i Noch sind erst Planungskosten für die Sanierung der Bachovenstraße vorgesehen. Geht es an den Ausbau, sollen 70 Prozent der Kosten auf die Anlieger umgelegt werden. Judith Schumacher

Das Radwegekonzept liegt vorerst auf Eis, ebenso angedachte Anpassungen wegen des neuen Bestattungsgesetzes. Die Stadt Sinzig hat bei ihren geplanten Ausgaben für das laufende und kommende Jahr den Rotstift angesetzt.

Ein dickes Paket von mehr als 350 Seiten beinhaltet der Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 der Stadt Sinzig. Diesen hat der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 26. Februar, zu beschließen. Zum zweiten Mal tagte deshalb im Vorfeld der Hauptausschuss, in dem die Mitglieder ihre Köpfe zusammensteckten, um zu sehen, wo eventuell noch der Rotstift anzusetzen ist.







