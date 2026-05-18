Flug in Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadt entschuldigt sich: Irritationen um Drohnen Lars Tenorth 18.05.2026, 17:00 Uhr

i In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es Irritationen rund um Drohnen, mit denen die Verwaltung nun aufgeräumt hat. Carmen Jaspersen. picture alliance / Carmen Jaspersen/dpa

In einer Mitteilung von Ende April forderte die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler dazu auf, Drohnenflüge im Stadtgebiet vorab dem städtischen Ordnungsamt anzuzeigen. Dabei gab es einen Kommunikationsfehler. Darüber klärt die Verwaltung nun auf.

Inzwischen gibt es zahlreiche Menschen, die für ihre Film- und Fotoaufnahmen auch Drohnen fliegen lassen, um besonders spektakuläre Bilder aus der Vogelperspektive zu erhalten. In einer am 27. April erschienenen Pressemitteilung wies die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler deswegen darauf hin, dass Drohnenflüge im Stadtgebiet zuvor verpflichtet beim Ordnungsamt angemeldet werden müssten.







Artikel teilen

Artikel teilen