In einer Mitteilung von Ende April forderte die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler dazu auf, Drohnenflüge im Stadtgebiet vorab dem städtischen Ordnungsamt anzuzeigen. Dabei gab es einen Kommunikationsfehler. Darüber klärt die Verwaltung nun auf.
Lesezeit 2 Minuten
Inzwischen gibt es zahlreiche Menschen, die für ihre Film- und Fotoaufnahmen auch Drohnen fliegen lassen, um besonders spektakuläre Bilder aus der Vogelperspektive zu erhalten. In einer am 27. April erschienenen Pressemitteilung wies die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler deswegen darauf hin, dass Drohnenflüge im Stadtgebiet zuvor verpflichtet beim Ordnungsamt angemeldet werden müssten.