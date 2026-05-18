Flug in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Stadt entschuldigt sich: Irritationen um Drohnen
In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es Irritationen rund um Drohnen, mit denen die Verwaltung nun aufgeräumt hat.
In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es Irritationen rund um Drohnen, mit denen die Verwaltung nun aufgeräumt hat.
Carmen Jaspersen. picture alliance / Carmen Jaspersen/dpa

In einer Mitteilung von Ende April forderte die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler dazu auf, Drohnenflüge im Stadtgebiet vorab dem städtischen Ordnungsamt anzuzeigen. Dabei gab es einen Kommunikationsfehler. Darüber klärt die Verwaltung nun auf.

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Inzwischen gibt es zahlreiche Menschen, die für ihre Film- und Fotoaufnahmen auch Drohnen fliegen lassen, um besonders spektakuläre Bilder aus der Vogelperspektive zu erhalten. In einer am 27. April erschienenen Pressemitteilung wies die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler deswegen darauf hin, dass Drohnenflüge im Stadtgebiet zuvor verpflichtet beim Ordnungsamt angemeldet werden müssten.

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